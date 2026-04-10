„Für unsere Volksschulkinder war das der perfekte Einstieg in die MINT-Welt: Einen mBot2-Roboter selbst zu programmieren, ihn mit dem Laptop zu steuern und dann durch einen Parcours fahren zu lassen, das hat ihnen voll getaugt“, freut sich Romana Schwindsackl, Direktorin der Volksschule St. Veit am Vogau.

Wie greifbar technische Bildung schon für die Jüngsten sein kann, zeigte der technische Erlebnistag an der HTL Kaindorf. Dort präsentierte sich das Projekt „MINT – from small to tall“ mit praktischen Stationen: Vom Roboter programmieren über Frequenzmessungen bis zur Suche nach Gegenständen mit Metalldetektoren.

Technik zum Ausprobieren: Beim Erlebnistag im Rahmen des Projekts „MINT – from small to tall“ stand auch die Suche nach Gegenständen mit Metalldetektoren auf dem Programm © Regionalmanagement Südweststeiermark/Killmann

Von Automatisierung bis Mechatronik

Das mehrjährige Kooperationsprojekt begleitet Schülerinnen und Schüler von der Primarstufe über die Sekundarstufe I bis zur Sekundarstufe II. Ziel ist es, technisches Interesse früh zu wecken und über alle Schulstufen hinweg aufrechtzuerhalten. Beteiligt sind die VS St. Veit am Vogau, die MS Straß und die HTL Kaindorf.

Im Schuljahr 2024/25 lag der Schwerpunkt auf Automatisierung, heuer stehen Sensorik und Informatik im Mittelpunkt. In den nächsten zwei Jahren folgen Robotik und Mechatronik. Unterstützt wird das LEADER-Projekt von Bund, Land Steiermark und Europäischer Union sowie von WKO Leibnitz und Raiffeisenbank Straß.

Beim Erlebnistag fungierten HTL-Schülerinnen und -Schüler als Mentorinnen und Mentoren. „Es war beeindruckend zu sehen, mit wie viel Engagement, Geduld und Freude die HTL-Schüler ihr Wissen weitergegeben haben“, sagt Schwindsackl.

Gemeinsam tüfteln, programmieren und ausprobieren: Beim Erlebnistag des Projekts „MINT – from small to tall“ an der HTL Kaindorf © Regionalmanagement Südweststeiermark/Killmann

So soll MINT vom Schuleintritt an wachsen – über die Zusammenarbeit von Schulen und regionalen Betrieben bis hin zur späteren Berufswahl.