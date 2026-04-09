Die Sanierung des Hauptplatzes ist ein Thema, das die Stadtgemeinde Deutschlandsberg seit Jahren beschäftigt. Ideen für eine Erneuerung des in die Jahre gekommenen Stadtzentrums gab es viele, umgesetzt wurde allerdings wenig. Umso überraschter waren viele Bewohnerinnen und Bewohner, als am Mittwoch die Bagger anrollten.

Inszenierter Baustart

Am späten Nachmittag lieferte die Stadtgemeinde auf ihrer Webseite und sozialen Medien wie Facebook und Instagram die Erklärung nach. „Es geht los! Der Startschuss für die Sanierung unseres Hauptplatzes ist gefallen!“, heißt es zu Beginn des Postings. Auf dem dazugehörigen Bild posieren Mitglieder des Gemeindevorstandes – teils mit einem Spaten in der Hand – am Hauptplatz. Im Hintergrund ist ein Bagger und ein Transparent mit dem Schriftzug „Im Einsatz für unsere Stadt“ zu sehen.

Wer meint, dass hinter dieser Inszenierung die lang ersehnte Neugestaltung des Hauptplatzes steckt, liegt falsch. Tatsächlich beschränken sich die Maßnahmen vorerst auf die Sanierung des über 40 Jahre alten Pflasterbelages. Diese soll in drei Etappen über die Bühne gehen.

Teilsperren erforderlich

Gestartet wird ab sofort im Bereich des oberen Hauptplatzes ab dem Rathaus. Diese Phase soll maximal zwei Monate dauern, danach werden die Arbeiten in zwei weiteren Abschnitten Richtung Unterer Platz fortgesetzt. Bestenfalls soll die Gesamtfertigstellung noch heuer erfolgen. Der jeweils betroffene Abschnitt wird für den Verkehr gesperrt, für Fußgänger sollen jedoch alle Betriebe zugänglich sein.

Um den Ortsbildcharakter zu erhalten, hat sich die Stadtgemeinde wieder für Pflastersteine als Fahrbahnbelag entschieden. Zugunsten der Haltbarkeit werden die größeren Flächen im Gegensatz zum Bestand mit Granitwürfeln und die kleineren Bereiche mit Porphyr ausgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Stadtgemeinde auf 540.000 Euro, davon sind 180.000 Euro Bedarfszuweisungen des Landes. „Wir sind froh, dass wir diesen lang gehegten Wunsch nun endlich umsetzen können“, betont Bürgermeister Josef Wallner (SPÖ).

Die nun begonnene Sanierung diene vorrangig der Verkehrssicherheit. Die angedachte Neugestaltung des Hauptplatzes – vor allem im Bereich Unterer Platz – folge als nächster Schritt. Basis dafür sind Pläne, die den Unteren Platz an der Osteinfahrt des Stadtzentrums in eine begrünte Begegnungszone verwandeln sollen.

Ebenfalls sanierungsbedürftig: Die L 618 an der Einmündung zum Unteren Platz © KLZ / Robert Lenhard

Details und Finanzierung sind noch offen, durch die Fahrbahnsanierung will man sich aber buchstäblich nichts verbauen. Zumal die Baubezirksleitung Südweststeiermark beabsichtigt, die L 618 im Bereich der Einmündung in den Unteren Platz zeitnah zu sanieren. „Wir sind froh, dass die Stadtgemeinde das jetzt angeht und freuen uns auf die Abstimmungsgespräche“, so deren Leiter Wolfgang Fehleisen.

Entschädigung für Geschäftsentgang?

Als „Schritt in die richtige Richtung“ bezeichnet Vizebürgermeister Gunther Riedlsperger (ÖVP) die angelaufene Sanierung. Ungleich wichtiger ist für ihn jedoch die Verschönerung des Unteren Platzes. „Das muss nächstes Jahr erfolgen, die finanziellen Mittel dafür sind aus meiner Sicht vorhanden.“ Apropos Geld: Geht es nach dem Wirtschaftsbund-Stadtgruppenobmann sollen die von den aktuellen Bauarbeiten betroffenen Unternehmer für ihren Verdienstentgang entschädigt werden. „Ich werde das in der nächsten Sitzung des Stadtrates einbringen“, so Riedlsperger.