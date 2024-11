Am frühen Samstagmorgen wurden die Einsatzkräfte in Wald bei Stainz zu einem Forstunfall alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr Wald am Einsatzort lag ein verunfallter Mann etwa 100 Meter abseits eines Forstweges mit einer Kopfverletzung im Wald, war aber ansprechbar. Dem Forstarbeiter war womöglich ein Ast oder Wipfel auf den Kopf gefallen, wie die Feuerwehr Wald mutmaßt.