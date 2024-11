Ein 40-jähriger Bulgare war am Mittwoch gegen 23.30 Uhr mit seinem Pkw auf der B 320 aus Richtung Radstadt kommend in Fahrtrichtung Liezen unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner augenscheinlich starken Alkoholisierung kam er im Bereich der Schladminger Westeinfahrt rechts auf das Straßenbankett. In weiterer Folge touchierte er die Leitschiene und kam schließlich auf dieser mit seinem Fahrzeug zum Stillstand.

Einen Alkotest an der Unfallstelle verweigerte der Lenker, der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da er diesen nicht bei sich trug. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit leichten Verletzungen in die Klinik Diakonissen Schladming eingeliefert. Sein Auto wurde von der mit 15 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz stehenden Freiwilligen Feuerwehr Schladming geborgen.