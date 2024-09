Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht auf Mittwoch im obersteirischen Aich (Bezirk Liezen) mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und hat dort einen 16-jährigen Motorradfahrer erfasst. Der Jugendliche kam bei der Kollision ums Leben, der Autofahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus nach Schladming gebracht. Dort wurde eine schwere Alkoholisierung festgestellt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung mit.

Der 28-Jährige aus dem Bezirk Liezen war gegen 22 Uhr auf der Ennstal Straße (B320) in Assach in Richtung Liezen unterwegs, als er frontal gegen den Motorradlenker krachte. Der betrunkene Autolenker erlitt leichte Verletzungen. Im Einsatz standen Polizei, die Feuerwehr Assach mit zwölf Kräften und zwei Fahrzeugen, der Notarzt und das Rote Kreuz Gröbming, der Notarzthubschrauber sowie die Straßenmeisterei Gröbming. Wie genau es zum Unfall gekommen war, wird noch ermittelt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.