In den Mittagsstunden des gestrigen Montags touchierte in Hall in der Marktgemeinde Admont ein Auto aus unbekannter Ursache einen Lastwagen und landete daraufhin im Straßengraben. Dabei kam eine Person zu Schaden, die von der Rettungsabteilung Admont, die schnell nach dem Verkehrsunfall mit zwei Einsatzkräften vor Ort war, versorgt wurde.

Im Einsatz standen außerdem die Polizei mit zwei Personen sowie die Freiwillige Feuerwehr Hall mit acht Mann. Die Aufgabe der Feuerwehrkräfte bestand darin, den Brandschutz herzustellen, den Unfallbereich abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen.