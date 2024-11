Im November 1904 ging die erste Ausgabe der Kleinen Zeitung – damals noch unter dem Namen „Zwei-Heller-Morgenblatt“ – vom Stapel. Auch 120 Jahre später gehört für viele treue Leserinnen und Leser der Blick in die „Kleine“ zum Aufstehen dazu. „Und darauf sind wir stolz und wollen mit allen Leserinnen und Lesern feiern“, sagte Geschäftsführerin Xenia Daum. Das grande Finale der Geburtstagstour der Kleinen Zeitung fand am Freitag im Gasthaus Draxler in St. Veit in der Südsteiermark statt.