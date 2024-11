Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es Samstagvormittag im weststeirischen Wies: Eine 55-jährige Frau war mit ihrem Pkw auf der B 67 von Eibiswald nach Wies unterwegs gewesen und wollte links abbiegen. Wegen Gegenverkehrs stoppte sie an der Kreuzung. Zur selben Zeit war ein 24-Jähriger mit seinem Auto in dieselbe Richtung unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr er auf den Pkw der 55-Jährigen auf. Deren Fahrzeug wurde in der Folge weggeschleudert und kam im angrenzenden Wiesenstück zum Stillstand.

Insassen mussten aus Fahrzeugen befreit werden

Beide Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und mussten aus den Fahrzeugen befreit werden. Während die 55-Jährige ins LKH Wagna gebracht wurde, wurde der 24-Jährige vom Rettungshubschrauber Christophorus 11 ins UKH Klagenfurt geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Freiwilligen Feuerwehren Vordersdorf, Wies und Eibiswald standen mit 30 Kräften im Einsatz.