Die steirischen Landtagswahlen nahen in großen Schritten und die Parteien mobilisieren mit allen Mitteln. Im Rahmen der Steiermark-Tour legte die FPÖ Freitagabend einen Halt in der Südsteiermark ein. Spitzenkandidat Mario Kunasek holte als prominente Unterstützung Bundesparteiobmann Herbert Kickl auf die Bühne am Leibnitzer Hauptplatz.