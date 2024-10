Sie zählen zu den verlustreichsten Schlachten des Ersten Weltkrieges. Mehr als eine Million Soldaten wurden in den Gefechten am Oberlauf des Isonzo in den Julischen Alpen zwischen 1915 und 1917 getötet, verwundet und vermisst. Erst die zwölfte Isonzoschlacht brachte eine Entscheidung: Am 24. Oktober 1917 setzten 400.000 österreichisch-ungarische und deutsche Soldaten zum Angriff auf die Stellungen der über 800.000 italienischen Soldaten an. Den Angreifern gelang der „Durchbruch bei Flitsch-Tolmein“, die Verteidiger wurden bis an den Fluss Piave zurückgedrängt.