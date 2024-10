„Nutzt diese Chance, die ihr hier heute habt“, richtete Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang das Wort an die jugendlichen Besucherinnen und Besucher der „Check your Job 24“ Bildungsmesse Leibnitz des Regionalmanagements Südweststeiermark. Mit 26 Unternehmen, 20 Schulen, 14 Institutionen sowie vier Hochschulen war am 18. Oktober ein umfangreiches Repertoire an Ausbildungsmöglichkeiten in der Reinhold-Heidinger-Sporthalle mit dabei.