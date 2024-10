Nach 22 Jahren im Amt tritt der Leibnitzer Bezirkshauptmann Manfred Walch mit Anfang Dezember in den Ruhestand. Er blickt auf zahlreiche spannende Momente, aber auch Herausforderungen in seinem Amt zurück. Seinen Platz in der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz wird Karin Wiesegger-Eck einnehmen, die als erfahrene Juristin und langjährige Mitarbeiterin mit den internen Abläufen bestens vertraut ist.