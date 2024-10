Ihre Fähigkeiten am Funkgerät stellten mehr als 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Funkleistungsbewerb des Bereichsfeuerwehrverbandes Leibnitz in Lang unter Beweis. . Bereichsfunkbeauftragter Stephan Grager und sein Stellvertreter Heinz Brunnhofer sowie ihr aus 35 Bewerterinnen und Bewertern bestehendes Team waren mit den gezeigten Leistungen mehr als zufrieden. „Immerhin konnten wir heute 61 Funkleistungsabzeichen in Bronze und fünf Funkfertigkeitsabzeichen für die Feuerwehrjugend vergeben“, freute sich Grager, der auch die Leitung des Bewerbes innehatte.

Alle haben bestanden

Dass sich der erhebliche Übungsaufwand gelohnt hat, zeigt die Tatsache, dass alle Teilnehmer die an sie gestellten Anforderungen erfolgreich absolvieren konnten. Der Einsatzauftrag war umfangreich und umfasste mehrere Stationen. Neben dem Führen von Funkgesprächen für spezifische Einsatzsituationen mussten die Bewerber zahlreiche Fragen beantworten und ihr Wissen zu Themen wie Kartenkunde oder Lagezettel in die Praxis umsetzen.

Am Ende konnten drei Bewerberinnen und Bewerber den Prüfungstag mit der höchsten Punkteanzahl von 300 Punkten abschließen. Melissa Pauly (FF Neudorf ob Wildon) siegte in der allgemeinen Klasse vor Johann Koppin (FF St. Johann im Saggautal) und Martina Simon (FF Hütt), die sich ex aequo den zweiten Platz teilten. Die Einzelwertung bei der Jugend gewann Celina Löffler vor Jasmin Vezonik (beide FF Tillmitsch, die sich auch die Jugend-Gruppenwertung sicherte) und Hanna Greimel (FF Neutillmitsch). Die Gruppenwertung in der allgemeinen Klasse holte sich die FF Neudorf ob Wildon.

Vorbildliche Organisation

Zu den Gratulanten bei der Schlusskundgebung zählten Bereichsfeuerwehrkommandant Josef Krenn, sein Stellvertreter Friedrich Partl und der Bürgermeister von Lang, Joachim Schnabel. Ein besonderer Dank erging an das Feuerwehrkommando von Lang unter Gottfried Rosenzopf und Martin Hafner für die vorbildliche Ausrichtung des Funkbewerbes. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Musikverein Lang.