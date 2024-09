Meistens gehen offizielle Eröffnungen erst nach der tatsächlichen Inbetriebnahme über die Bühne. In diesem Fall war es umgekehrt: Donnerstagabend wurde das neue Gesundheitszentrum in Leibnitz mit einer illustren Gästeschar eröffnet und von Bischof Wilhelm Krautwaschl gesegnet. Patientinnen und Patienten wird die Einrichtung im neuesten Gebäude des Kindermann-Zentrums in der Dechant-Thaller-Straße 22 allerdings erst ab Anfang Dezember zur Verfügung stehen.