Gute Nachrichten gibt es für die Verantwortlichen des Fernwärmeprojekts „Sonnenspeicher Süd“ in den Gemeinden Wildon und Dobl-Zwaring. Zum einen wurde das Vorhaben, das ab 2026 ein Viertel des Wärmebedarfs von Graz decken könnte, mit dem „Energy Globe Austria“, einem Umweltpreis, ausgezeichnet. Dafür soll ein Steinbruch bei Wildon mit 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser geflutet und mittels Solarkollektoren und einem Biomasseheizwerk in einen abgedeckten Warmwasserspeicher umgewandelt werden. Das auf 120 Grad aufgeheizte Wasser soll in Mellach über eine vier Kilometer lange Zubringerleitung in das bestehende Fernwärmenetz eingespeist werden.