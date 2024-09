Am Sonntagabend ereignete sich auf der L636 bei Fresing ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz dürfte kurz nach 19 Uhr alleine in ihrem Pkw auf der L636 in Richtung Süden unterwegs gewesen sein. Aus unbekannter Ursache kam sie in einer leichten Linkskurve auf Höhe des Streckenkilometers 11,2 rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in ein abschüssiges Waldstück.

Der Pkw stürzte rund 70 Meter über das steile Gelände, streifte mehrere Bäume und prallte schlussendlich gegen eine Fichte. Der Unfall wurde erst am nächsten Tag von einem Gemeindearbeiter entdeckt. Dem derzeitigen Erhebungsstand nach dürfte Fremdverschulden auszuschließen sein. Die Feuerwehren Fresing-Kitzeck und Heimschuh standen mit 26 Kräften und sieben Fahrzeugen im Bergeeinsatz.