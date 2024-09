Am Freitagabend kam es auf der L625 zu einem Verkehrsunfall: Ein 41-jähriger Autofahrer war in Richtung Gabersdorf unterwegs und kollidierte mit einem rückwärtsfahrenden 63-Jährigen, der gerade sein Fahrzeug wenden wollte. Durch den Zusammenprall kamen beide Autos von der Fahrbahn ab und wurden in den Straßengraben geschleudert.

Der 63-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt, ein Alkomattest, der an beiden Lenkern durchgeführt wurde, verlief jeweils negativ. Die L625 musste im Zuge des Unfalls für eine Viertelstunde gesperrt werden. Neben dem Roten Kreuz waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Neudorf und Gabersdorf mit 26 Kräften im Einsatz.