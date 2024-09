Nicht einmal 24 Stunden nach dem jüngsten Einsatz rückte die Feuerwehr Hörmsdorf erneut zu einem Verkehrsunfall, nur wenige hundert Meter von der Unfallstelle am Montag entfernt, auf der B76 aus.

Ein Grazer war mit seinem Motorrad auf der B76 von Wies Richtung Eibiswald unterwegs. Laut Informationen der Polizei dürfte der 52-Jährige während eines Überholmanövers den entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Der Motorradlenker stürzte und schlitterte frontal in das herannahende Fahrzeug eines 59-jährigen Deutschlandsbergers. Dabei wurde der Grazer schwer verletzt.

Ins LKH Weststeiermark geflogen

Erneut setzte der First Responder, der ebenfalls bei der Feuerwehr tätig ist und in der Nähe gearbeitet hatte, die Rettungskette in Gang und eilte zur Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Weststeiermark, Standort Deutschlandsberg, geflogen. Der Autofahrer aus Deutschlandsberg wurde zur weiteren Abklärung mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Die Feuerwehrleute banden die Betriebsmittel, säuberten die Straße, klemmten die Batterie im Auto ab und errichteten einen Brandschutz. Unterstützt wurden sie von den Kameraden aus Oberhaag, die zufällig am Unfallort vorbeikamen. Die beiden schwer beschädigten Fahrzeuge wurden von einem örtlichen Abschleppunternehmen abtransportiert. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die B76 war während der Aufräumarbeiten und des Rettungseinsatzes komplett gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Zeugen gesucht



Die Polizei bittet zur Klärung des genauen Unfallherganges den Lenker des überholten Pkw und weitere Zeugen des Unfalls sich bei der Polizeistation Eibiswald unter der Telefonnummer 059133-6102 zu melden.