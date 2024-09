Aus noch unbekannten Gründen kam es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der L628 in Großfelgitsch, Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen. Gegen 8.55 Uhr war ein Mann mit seinem Auto auf der Strecke unterwegs, als er laut Feuerwehr von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach im angrenzenden Straßengraben liegen.

Neben Polizei, Rotem Kreuz und Notarzt rückten 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Großfelgitsch, Heiligenkreuz am Waasen, Allerheiligen und Leibnitz aus. Nach der Erstversorgung wurde der Lenker von den Sanitätern mit leichten Verletzungen ins LKH Graz gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, errichtete einen Brandschutz und barg den stark beschädigten Pkw. Gegen 11 Uhr war der Einsatz beendet.