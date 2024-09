Exklusiver Blick in die Sicherheitszone des Erdöllagers in Lannach

Die Erdöllagergesellschaft (ELG) an der B76 in Lannach lagert Hunderttausende Tonnen an Rohöl für den Krisenfall. Nur Personal darf hinter die Absperrung zu den Tanks. Für die Kleine Zeitung wurde eine Ausnahme gemacht.