Duftnote: Erdöl. In Lannach steigt einem bei der Ortseinfahrt von Lieboch kommend derzeit ein spezieller, leicht süßlicher Geruch in die Nase. Am Parkplatz beim Spar ist er deutlich wahrnehmbar, aber nicht unangenehm. Ein Mann, der gerade einkaufen war, zeigt sich gelassen: „Ab und zu riecht es, aber es ist nicht schlimm. Es riecht öfter was bei uns“, sagt er und trägt eine Kiste Bier zu seinem Auto. Warum es in der weststeirischen Gemeinde aktuell nach Erdöl riecht, wissen allerdings weder er noch ein paar Meter weiter Gäste vom Café Orange.