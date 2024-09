Im falschen Film wähnte sich am vergangenen Wochenende eine Anwohnerin des Weingartenhotels Harkamp in St. Nikolai im Sausal (Bezirk Leibnitz). Beim Blick über den Zaun bot sich ihr ein für sie verstörender Anblick: Am Parkplatz war ein blaues, augenscheinlich gepanzertes Polizeifahrzeug mit aktiviertem Blaulicht aufgefahren. Nicht weit daneben machte sie zwei schwarze Busse mit verdunkelten Scheiben und Wiener Kennzeichen aus.