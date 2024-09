Im Jahr 1994 wagte Christian Robia den Sprung in die Selbstständigkeit. Schon sein Großvater war als Handwerker im Raum Deutschlandsberg tätig. Seit rund 13 Jahren arbeitet nun auch Robias Sohn in der Tischlerei Robia GmbH & Co KG mit. 30 Jahre Familienunternehmen sind ein Grund zu feiern, finden auch Michael Klein, Regionalstellenleiter der Wirtschaftskammer Deutschlandsberg und seine Stellvertreterin Andrea Krauß. Beide gratulierten gemeinsam mit Innungsgeschäftsführer Bernd Liebminger Christian Wipfler.