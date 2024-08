In den 80ern und 90ern des vorigen Jahrhunderts zählte das Metropol in Wies zu den angesagtesten Discotempeln Österreichs. In den goldenen Zeiten drängten sich um die 1000 Feierwütige auf der heißesten Tanzfläche der Südweststeiermark. Bis heute legendär sind die Auftritte von Udo Huber, der mit seiner Hitparaden-Fernsehshow „Die Großen 10“ gleich dreimal im Metropol zu Gast war. Im Oktober 1990 durfte er dort den jungen Herbert Grönemeyer begrüßen. Es war sein erster Auftritt im österreichischen Fernsehen.