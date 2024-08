Mit dem symbolischen ersten Spatenstich gaben Bürgermeister David Rumpf sowie Projektverantwortliche und zukünftige Schulkinder am Montag den Startschuss für den Zubau der Volksschule in St. Georgen an der Stiefing. Schon im Schuljahr 2025/2026 soll das energieautarke Gebäude in Betrieb gehen und auf 270 Quadratmetern ausreichend Platz für die Ganztagesschule (GTS) bieten.