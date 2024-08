Dass die Tage von Franz Platzer (ÖVP) als Bürgermeister von Heiligenkreuz am Waasen gezählt sind, war ein offenes Geheimnis. Allein der Zeitpunkt seines Rückzugs war lange unklar. Eine vorzeitige Übergabe – wie zuletzt in Gabersdorf, Straß oder Gralla – scheiterte an einem willigen Kandidaten. Der vorgesehene Nachfolger, Ex-Vizebürgermeister Thomas Weinzerl, kehrte der Politik vor zwei Jahren überraschend den Rücken.