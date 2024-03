Ein Geheimnis war es schon länger nicht mehr, nun ist es aber offiziell: Reinhold Höflechner, Bürgermeister der Marktgemeinde Straß in Steiermark, macht vorzeitig Schluss. Am Palmsonntag absolvierte er bei der 70-Jahr-Feier der Pfarre Straß seinen letzten öffentlichen Auftritt. Mit Monatsende räumt der ÖVP-Politiker nach 16 Jahren an der Spitze der 6500-Einwohner-Gemeinde im Süden des Bezirkes Leibnitz seinen Sessel.