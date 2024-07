Den 18. März werden Maria Schönbacher und ihre Familie nie vergessen. In der Nacht davor drangen Unbekannte in den unversperrten Bereich ihres Schweinestalls in Großklein (Bezirk Leibnitz) ein und deaktivierten die Alarmanlage für die Stallbelüftung. Anschließend blockierten sie mit einer Holzlatte den Ventilator im Abluftrohr. Die Stallräume überhitzten und mehr als 50 Schweine verendeten dadurch wegen Sauerstoffmangels qualvoll.