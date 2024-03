60 tote Schweine, zehn überlebten: Unbekannte Täter sabotierten in der Nacht auf Montag auf einer Landwirtschaft in Großklein (Bezirk Leibnitz) die Stallbelüftung. Die Tiere starben qualvoll an Überhitzung und Sauerstoffmangel. Der Fall macht über die Bezirksgrenzen hinaus betroffen.