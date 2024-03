Wie sicher fühlen Sie sich Zuhause? Nach dem Sabotageakt in einem Schweinestall in Großklein haben einige Bauern Angst, sie könnten die nächsten sein. Fremde drangen in einen Stall ein und sabotierten die Lüftung. 60 Schweine verendeten qualvoll durch Überhitzung und Sauerstoffmangel.