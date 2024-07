Wie jeden Sommer trafen sich Wanderfreunde und Weinliebhaber aus ganz Österreich und darüber hinaus am 25. Juli zur traditionellen Jakobiwanderung in der malerischen Südsteiermark. Bei schönstem Wetter und bester Laune machten sich Jung und Junggebliebene von Ratsch an der Weinstraße aus zur rund zehn Kilometer langen Wanderung entlang der Weinberge auf.