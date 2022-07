Ratsch an der Weinstraße ist eigentlich ein beschaulicher Ort. Eigentlich. Am 25. Juli ist aber alles anders: Hunderte Wanderinnen und Wanderer aus dem In- und Ausland kommen an diesem Tag nach Ratsch, um gemeinsam mit den rund 450 Einheimischen den Jakobitag zu feiern. Die dazugehörige Wanderung wurde 2007 von zwei Winzern ins Leben gerufen und findet seither - mit Ausnahme von 2020 - jährlich am 25. Juli, dem Gedenktag des Heiligen Jakobus, statt. Nach alter Tradition stellen die südsteirischen Winzer an diesem Tag den für die Region typischen Klapotetz auf, der gefräßige Vögel von den Weintrauben fernhalten soll.