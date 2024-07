Alfa Romeo, Fiat, Lamborghini oder Piaggio – für Freunde italienischer Fahrzeugbaukunst sind das mehr als nur klingende Namen bekannter Hersteller. Benzinbrüder und -schwestern mit einem Faible für unser südliches Nachbarland verbinden damit auch ein spezielles Lebensgefühl, das am Samstag, dem 27. Juli, in Heiligenkreuz am Waasen zelebriert wird.