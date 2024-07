Mit über 3000 Haltepunkten in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg gilt das „Regiomobil“ als Vorzeigeprojekt im Bereich des Mikro-ÖV. Immer mehr Menschen in der Region setzen in ihrem Alltag auf das Anrufsammeltaxi, um ohne eigenes Auto kostengünstig von A nach B zu gelangen.