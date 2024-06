Knapp 100 Orte machen landesweit bei der Langen Nacht der Kirchen am Freitag, 7. Juni mit. In der Südweststeiermark bringen sich insgesamt elf Kirchen und Institutionen in das diesjährige Programm mit ein. Was dieses für Groß und Klein in Leibnitz und Deutschlandsberg bereithält, haben wir in einer kurzen Übersicht zusammengefasst.