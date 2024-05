Insgesamt 40.000 Kilometer Öfiber-Glasfaser gebündelt in 28 Kilometer Kabel – so sieht der Glasfaserausbau in der südsteirischen Gemeinde St. Georgen an der Stiefing aus. Seit 15. April wird dort gegraben und verlegt, was das Zeug hält. „Wir haben im Ort auf Höhe des Freibades begonnen, damit dieses pünktlich zur Badesaison wieder für die Bürgerinnen und Bürger zugänglich ist“, erzählt Bürgermeister David Rumpf (ÖVP).