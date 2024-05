Mehr als zwei Jahre nach der russischen Invasion in der Ukraine ist noch immer kein Ende der Kämpfe in Sicht. Vielmehr stehen die Zeichen auf einen langen und zermürbenden Abnutzungskrieg. Umso entschlossener ist die Leibnitzerin Barbara Kappaun, ihr Hilfsprojekt „Wir für die Ukraine“ fortzusetzen.

Seit Ausbruch des Krieges sammelt die Rettungssanitäterin und angehende Pharmazeutin Sach- und Geldspenden, die sie in Form von dringend benötigten medizinischen Hilfsgütern in die Ukraine liefert. Schon sieben Mal führte sie gemeinsam mit Sascha Brandmüller solche Hilfstransporte durch, mitunter nur wenige Kilometer hinter den Frontlinien.

Das Männersextett „gestern und heut‘“ stellt sich am 18. Mai in den Dienst der Ukraine-Hilfe © Robert Sommerauer

Benefizkonzert am 18. Mai

Damit die Hilfe weiter rollen kann, beschreitet Kappaun nun neue Wege. Am Samstag, dem 18. Mai, veranstaltet sie ein Benefizkonzert im Alten Kino in Leibnitz. Um 19 Uhr stellt sich dort das südweststeirische Männersextett „gestern und heut‘“ in den Dienst der Hilfsaktion. Der gesamte Gewinn fließt in das Projekt „Wir für die Ukraine“. Durchs Programm führt Sepp Loibner, Vorverkaufskarten sind noch auf der Webseite von „Leibnitz Kult“ erhältlich.

„Ein Mitglied des Sextetts arbeitet bei einer Firma für medizinische Hilfsgüter, die uns bereits unterstützt hat. Sein Angebot, gratis mit seinen Kollegen für unsere Sache aufzutreten, haben wir natürlich dankend angenommen“, hofft Kappaun auf regen Besuch. Mit den Einnahmen aus dem Kartenverkauf sollen diesmal Hilfsgüter für ein Kinderkrankenhaus angeschafft werden. „Wir planen die nächste Lieferung für Herbst, weil es im Sommer für die Medikamente zu heiß ist“, erklärt Kappaun.

Wann genau, kann man über den neuen Instagram-Account von „Wir für die Ukraine“ mitverfolgen: „Wir posten dort alle Neuigkeiten, auch darüber, wie man uns unterstützen kann.“