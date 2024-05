Die Freiwillige Feuerwehr Spielfeld war am Mittwochvormittag in einem Weingarten am Graßnitzberg im Einsatz. ABI Michael Hanscheg schildert: „Ein Weingartentraktor geriet beim Arbeiten plötzlich in Brand. Wir mussten mit zehn Mann und zwei Fahrzeugen samt schwerem Atemschutz und C-Rohr ausrücken.“