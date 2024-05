Nicht schlecht staunte der Polier eine Baufirma, als er am Morgen des 12. Mai auf einer Baustelle in der südsteirischen Gemeinde Gleinstätten Nachschau hielt. Vom dort befindlichen Baugerüst fehlte nämlich jede Spur. Bislang unbekannte Täter hatten das aus rund 60 Platten, ebenso vielen Geländer-Teilen und Rahmen sowie 40 Stellfüßen bestehende Gerüst in der Nacht zuvor entwendet und ungestört abtransportiert.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur, der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Gleinstätten unter Tel. 059 133 6166-100 erbeten.