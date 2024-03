Einen Schlossgeist gibt es zwar nicht auf Schloss Spielfeld, aber eine tragische Geschichte. Die Clara-Säule im Schlosshof erinnert an ein unglückliches Mädchen, das sich vom Clara-Turm in die Tiefe gestürzt haben soll. Strategisch hatte Schloss Spielfeld in der Geschichte keine große Bedeutung. Seit ihren Anfängen diente die einstige Burg in erster Linie zur Sicherung des Murüberganges.