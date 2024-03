Eine unheimliche Serie von Verkehrsunfällen findet in der Südsteiermark ihre Fortsetzung. Bereits dreimal in diesem noch jungen Jahr hatte es bis jetzt am Hahnwiesenweg in Seggauberg (Stadtgemeinde Leibnitz) gekracht. Zuletzt erst am 27. Februar, als ein 45-Jähriger mit seinem Pkw gegen einen Baum prallte und dabei schwer verletzt wurde.

Frontal gegen Baum

Nur unweit davon ereignete sich Donnerstagabend der nächste folgenschwere Unfall mit beinahe demselben Hergang. Eine 39-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw auf dem Hahnwiesenweg von Aflenz kommend Richtung Leibnitz. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie kurz vor 21 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der Lenker eines nachkommenden Fahrzeuges alarmierte sofort die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe. Die angerückten Feuerwehren Seggauberg und Leibnitz sicherten die Unfallstelle, bargen die Lenkerin aus dem Wrack und übergaben sie zur Erstversorgung an ein Notarztteam des Roten Kreuzes. Diesem zufolge erlitt die 39-Jährige Verletzungen an der Wirbelsäule und wurde ins LKH Südsteiermark, Standort Wagna, gebracht.