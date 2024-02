Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und Joseph Haydn – ihre Werke werden zum Besten gegeben, beim Klavierfrühling 2024 in Deutschlandsberg. Besonders machen ihn dieses Jahr jedoch nicht nur die Künstler, die dafür in die weststeirische Bezirkshauptstadt anreisen werden, sondern: Der Klavierfrühling feiert Jubiläum, ganze 30 Jahre zählt er in diesem Jahr.