Lomi Lomi Nui, Ayurveda oder Cranio? Nein, das sind keine exotischen Urlaubsdestinationen, sondern Massagepraktiken aus fernen Ländern. Neben den klassischen Ausbildungen in medizinischer Massage findet man diese am Kursprogramm der Schloss-Schule in St. Georgen an der Stiefing. Wo einst Adelige und Literaten residierten, wirkt heute das Brüderpaar Klemens und Stefan Reinisch.