Es sind verstreute autobiografische Hinweise, in bildhafte Erzählungen verpackt, die kleine Einblicke in das Leben des Autors geben. „Jahre, die gleich Wolken wandern“ (1948), „Gast der Erde“ (1957) oder „Zum Sehen geboren“ (1972) sind drei davon. In ihnen schildert Paul Anton Keller seine Lebenserinnerungen, von denen einige auch mit der südlichen Steiermark verbunden sind.