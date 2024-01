Gegen 3.15 Uhr begann am Samstag, 6. Januar 2024, der Kastenwagen einer Baufirma aus bislang unbekannter Ursache zu brennen. Der Wagen war in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses in Kaindorf an der Sulm, Gemeinde Leibnitz, abgestellt. Ein Nachbar bemerkte den Brand und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Kaindorf an der Sulm.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand © FF Kaindorf an der Sulm

Diese rückte mit zwei Löschfahrzeugen und 16 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer kurz nach vier Uhr löschen. Es entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug, laut Auskunft der Feuerwehr brannte der Fahrgastraum komplett aus. Der Firmenwagen dürfte nicht beladen gewesen sein, verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Angaben der Polizei zufolge dürfte der Brand vom Motor des Fahrzeuges ausgegangen sein, eine genaue Brandursache sei nicht mehr eruierbar. Auch der entstandene Sachschaden könne derzeit noch nicht beziffert werden.