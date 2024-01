Viele bekannte und berühmte Persönlichkeiten waren schon zu Gast bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dessen Frau Doris Schmidauer in der Hofburg in Wien. Am 30. Dezember des vergangenen Jahres war es schließlich auch für Johanna, Miriam, Malia, Verena und Leni aus dem südweststeirischen Bezirk Deutschlandsberg so weit.