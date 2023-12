Eine 17-jährige Leibnitzerin war am Freitag gegen 7.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der B74 von Heimschuh kommend in Richtung Leibnitz unterwegs. Sie dürfte unmittelbar vor einer leichten Rechtskurve aufgrund der rutschigen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben und ins Schleudern geraten sein.

Pkw prallte frontal gegen Lkw

Ihr Pkw prallte in weiterer Folge frontal gegen einen entgegenkommenden LKW, an dessen Steuer ein 49-jähriger Slowene saß. Die Leibnitzerin wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Wagna gebracht. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der LKW-Lenker blieb unverletzt. Beide durchgeführten Alkotests verliefen negativ.

An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Heimschuh war mit vier Fahrzeugen und insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort. Die B74 wurde während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischen 8 und 9.30 Uhr in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt.