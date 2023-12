Wegen des Verdachts der Veruntreuung eines hochpreisigen Pkw im Februar 2023 verhaftet, unter Auflagen aus der Haft entlassen und schließlich wieder straffällig geworden: Das ist die Geschichte eines 61-jährigen österreichischen Staatsbürgers aus Leibnitz, für den nach intensiver Ermittlungsarbeit der Kriminaldienstgruppe Leibnitz nun neuerlich die Handschellen klickten.

Ab nach Frankreich

Rückblick: Im Oktober 2022 trat der damals 60-Jährige mit einem Fahrzeughändler in Leibnitz in Kontakt, um einen Pkw im Wert von mehreren Zehntausend Euro zu erwerben. Diesem machte er glaubhaft, eine Firma gründen zu wollen und das Luxusfahrzeug dafür zu benötigen.

Bei der Vertragsunterzeichnung forderte er jedoch plötzlich andere Konditionen – woraufhin der Händler Verdacht schöpfte und im Kaufvertrag festlegt wurde, dass der Kaufinteressent den Pkw bis Ende Oktober nur im Großraum Leibnitz nutzen und maximal 500 Kilometer damit zurücklegen dürfe. An den Vertrag hielt sich der Verdächtige jedoch nicht: Kurz nach Unterzeichnung setzte er sich mit dem Wagen nach Frankreich ab. Im Februar 2023 wurde er deswegen festgenommen und in die Justizanstalt Wien Josefstadt überstellt.

Entlassung unter Auflagen

Aus der er unter der Auflage von gelinderen Mitteln wieder entlassen wurde. Woran er sich erneut nicht hielt: Der mittlerweile 61-Jährige wird verdächtigt, erneut straffällig geworden zu sein. Laut Angaben der Polizei handle es sich um Betrugsdelikte wie Einmietbetrug oder das Nichtbezahlen von Rechnungen, die Schadenssumme betrage mehrere Zehntausend Euro.

Fünf Monate untergetaucht

Vor seiner Festnahme am 27. Dezember 2023 in Graz gelang es dem Verdächtigen, der in Österreich nicht aufrecht gemeldet war, für fünf Monate in Österreich unterzutauchen. Durch intensive Ermittlungsarbeit der Kriminaldienstgruppe Leibnitz konnte der mutmaßliche Mehrfachbetrüger jedoch aufgespürt werden. Zum Tatverdacht des schweren gewerbsmäßigen Betrugs ist der 61-Jährige nicht geständig, vielmehr bezeichnet er sich als Opfer der Justiz.

Derzeit befindet sich der Leibnitzer in der Justizanstalt Graz-Jakomini, die Staatsanwaltschaft Wien ordnete seine Überstellung in die Justizanstalt Wien-Josefstadt an. Die Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Leibnitz laufen.