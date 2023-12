Mehr als fünf Jahre dauert das Tauziehen zwischen den ÖBB und Grundbesitzer Herbert Schneebacher aus Groß St. Florian um die Nutzung seiner Fläche an der Koralmbahn schon an. Donnerstagvormittag trafen beide Parteien im Gemeindeamt Groß St. Florian aufeinander. Anlass war die Verhandlung zur Enteignung, die von den ÖBB gegen Schneebacher eingeleitet worden war. Pikanterweise nur kurz nachdem Schneebacher gegen sie in einem Zivilprozess in erster Instanz gewonnen hatte.