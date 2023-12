Sie ist noch gar nicht in Betrieb. Herbert Schneebacher sieht sich aber schon jetzt als Leidtragender der Koralmbahn. Gemeinsam mit seiner Frau besitzt er in Groß St. Florian, direkt neben dem künftigen Bahnhof Weststeiermark, einige Grundstücke. Im Zuge der Bauarbeiten schließen sie 2007 mit den ÖBB einen Servitutsvertrag ab. Darin geregelt sind sogenannte „Dienstbarkeiten“ – Nutzungsrechte an den jeweiligen Grundstücken.